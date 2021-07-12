Співачка Настя Каменських разом із чоловіком, продюсером Потапом втекли з розпеченого Києва ближче до моря

Так, 34-річна зірка показала, як насолоджується відпочинком в Туреччині. Відповідні кадри Настя опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

Зокрема, співачка зняла прогулянку з коханим до пляжу по території розкішного готелю.

"А, як добре, жарко, правда...", - говорить зірка на кадрах в "сторіз".

Коли Каменських перевела камеру на чоловіка, той почав танцювати, виляючи стегнами.

"Ооо, танець...", - їй сподобалося.

Примітно, що по території готелю гуляють дикі тварини.

"Привіт, маленька, привіт, солодка...", - привіталася Настя з копитним, що втікало від наполегливої уваги.

"Ну і козел же ти", - сказав мій чоловік", - підписала кадри артистка.

Також Каменських в "плямистому" купальнику виставила кілька пляжних знімків. Під одним з них, на якому позувала разом з Потапом, красуня написала: "Ну що може бути краще, ніж коханий з кавуном 😂"

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Чому ви завжди так язик показуєте?😅"

"Улюблена з кавуном крутіше😂"

"Дуже гарні фото виходять, коли фоткаються двоє закоханих людей❤️"

"Про що цікаво Олексій задумався, смакуючи 🍉?"

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