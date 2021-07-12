Ведучий "Голосу країни" Слава Дьомін показав у незвичайному вигляді Наталію Могилевську

Як пише Politeka.net, Слава Дьомін є не тільки популярним телеведучим, а й радіоведучим "Люкс ФМ". Красунчик активно веде соціальні мережі, де його можна побачити з багатьма українськими зірками.

На кадрах, які Слава опублікував в Instagram, Могилевська і Дьомін здалися разом. Телеведучий застосував спеціальний фільтр, який збільшив вилиці і губи. Тому особи у зірок виявилися досить дивними і невпізнанними.

"Друзі, Наташа Могилевська, і я теж, після пластичної операції. Ось ви питаєте, скільки у Могилевської пластичних операцій, ось, будь ласка", - сказав Слава.

"Я не робила жодної операції", - відповіла, жартуючи, Наталя.

На кадрах раніше Могилевська була з Дьоміним і Русланою Лижичко. Всі троє співали пісню, яку Наташа зробила народною.

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