Ведучий "Голосу країни" Слава Дьомін показав у незвичайному вигляді Наталію Могилевську
Як пише Politeka.net, Слава Дьомін є не тільки популярним телеведучим, а й радіоведучим "Люкс ФМ". Красунчик активно веде соціальні мережі, де його можна побачити з багатьма українськими зірками.
На кадрах, які Слава опублікував в Instagram, Могилевська і Дьомін здалися разом. Телеведучий застосував спеціальний фільтр, який збільшив вилиці і губи. Тому особи у зірок виявилися досить дивними і невпізнанними.
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"Друзі, Наташа Могилевська, і я теж, після пластичної операції. Ось ви питаєте, скільки у Могилевської пластичних операцій, ось, будь ласка", - сказав Слава.
"Я не робила жодної операції", - відповіла, жартуючи, Наталя.
На кадрах раніше Могилевська була з Дьоміним і Русланою Лижичко. Всі троє співали пісню, яку Наташа зробила народною.
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