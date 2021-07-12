Ведучий Андрій Джеджула і його дружина, блогерка Юлія Леус продовжують виносити сміття з хати, трясучи "брудною білизною" на всю країну

Леус нещодавно остаточно вирішила забрати маленьку дочку і розлучитися з 45-річним шоуменом. На адресу Джеджули посипалися звинувачення в "неадекватності". Зокрема, останньою краплею для Юлії стало те, що він нібито приховав хворобу свого батька - коронавірус - запросивши його додому. Тим самим, мовляв, заразив її і піддав небезпеці їх дитину.

Джеджула в боргу не залишився, назвавши дружину "маніпулятором", що живе за його рахунок.

У своїх нових "постах" Юлія видала чергову порцію одкровень про гріхи колишнього коханого, передає Politeka.net. Дівчина відповіла, чи дозволить бачитися Джеджулі з донькою і чи буде суд.

"Цей бідний, нещасний батько, який так скаржиться, що йому не дають дитину, що буде все через суд... він за тиждень жодного разу не подзвонив і не запитав, як його дочка. Те, що він вам розповідає, це просто смішно. Він вчора у мене перший раз запитав про Аделіну (так звуть їх дочку, - ред.), і то, тільки тому, що я приїхала забрати речі. Цей показушник... тиждень тому писав, коли я можу побачити дитину, я говорила, ми одужаємо і можеш бачити, коли хочеш, я не збираюся у тебе забирати дочку. Після чого мені почали дзвонити з поліції, а на наступний день він зробив у себе ефір і налив купу бруду, де*ма і брехні на мене. Скажіть, я після цього захочу його бачити і привозити йому дитину без суду? Я не хочу його бачити, нехай суд вирішує".

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