Телеведучий Григорій Решетник показав яскраве фото з сім'єю і розповів, куди відправив дітей

Як повідомляє Politeka.net, відомий ведучий, телеведучий програм "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник, не тільки успішний шоумен, а й багатодітний батько. Нещодавно у своєму Instagram він опублікував кумедне сімейне фото з дружиною, синами і бабусею, а в підписі до нього розповів, що відправляє дітей до бабусі.

На новому знімку, який був зроблений в аеропорту, щасливе сімейство Решетників мило посміхається в камеру. Схоже, на знімку саме та бабуся, до якої полетять діти, але не зрозуміло чия це мама – Григорія або його дружини Христини.

У підписі до публікації Решетник написав: "Не знаю навіть, хто щасливіший – діти, що летять до бабусі з дідусем, або батьки, які хоч трошки видихнуть. Одним словом, на цьому фото щасливі всі".

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