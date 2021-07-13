Знаменитий український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма похвалився відпочинком з сім'єю
Популярний артист не тільки добре танцює, але також відмінний батько і чоловік, пише Politeka.net. Попри численні зйомки хореограф знаходить час на сім'ю, і хвалиться кадрами проведення часу у своєму Instagram.
Цього разу Влад Яма разом з дружиною Ліліаною і сином Леоном вирушили за кордон. Сім'я полетіла до Греції вперше за кілька років.
"Вперше ми побували тут 9 років тому. За цей час встигли одружитися, відкрити для себе Америку і стати батьками. І знову повернулися туди, де разом з батьками мріяли про їх майбутнього онука.
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Бувають же місця з особливою енергетикою, і це якраз одне з них. Спасибі за сотні привітань і тисячі теплих слів! Зроблю все, щоб виправдати наші спільні надії. Йдемо з рідними на вечерю. Дуже смачну. Обіймаю", - написав Влад Яма.
Майже за годину публікація зібрала близько 2000 лайків і багато коментарів:
"Шикарні💋 🤗 🤗 🤗 🤗", "Чудові", "Прекрасні😍 😍 😍. Добре відпочити вам🙌 🙌 🙌", " приємного відпочинку і гарного вечора!", "Там так кайфово. Прям відчуваю Вайб. ❤ ️ ", "Ви там з сім'єю і Регіна Тодоренко з сім'єю.... Гарного відпочинку, двом прекрасним родинам!".
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