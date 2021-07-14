Співачка Тіна Кароль душі не чує у своєму синові Вені
Після раптової смерті чоловіка, продюсера Євгена Огіра в 2013 році, Кароль залишилася з маленьким сином на руках і недобудованим будинком. На сьогодні 36-річна співачка вже добудувала розкішний особняк та повністю в ньому обжилася, 12-річний Веніамін змужнів і став ще більше схожим на покійного батька.
Шанувальники Кароль опублікували цікаві кадри з нею і хлопчиком на одній з фан-сторінок в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
На показаних фрагментах Тіна поділилася, що Веня завжди поруч з нею і для неї дуже важлива його підтримка.
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Син артистки, в свою чергу, зізнався, як сильно любить маму і пишається нею.
"Я пишаюся мамою... хочу, щоб все було добре. Я просто люблю маму дуже сильно", - заявив хлопчик.
Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене. Судячи з усього, Веня виросте ще тією "загрозою" для жіночих сердець:
"Venya🥺💔 Чоловік її мрії❣️"
"Дівчатка, допоможіть, я закохалася😂 🔥❤ ️ - в чергу 🤫 - це ми ще подивимося 😏 - ахах битва за Веню 😭 😂 - Тіна не проти ахаха"
"такий він золотий 🥺 💔 все більше і більше стає схожим на Женю – як зовні, так і внутрішньо"
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