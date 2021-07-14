Прийомна дочка Потапа Наташа Горова похвалилася змінами в зовнішності
Як повідомляє Politeka.net, дочка колишньої дружини Потапа Ірини Горової Наталія, яку називають прийомною дочкою репера, поділилася кадрами в сторіс свого Instagram.
Наташа активно займається спортом і ділиться своїми результатами і порадами по догляду за тілом, дає рекомендації щодо тренувань і харчування. Сама дівчина займеться в тренажерному залі, бігає і навіть ходить на бокс. Вона вже не одноразово захоплювала своїх шанувальників струнким і спортивним тілом.
Але нові кадри про інше.
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Наташа показала, як змінилася її зачіска менше, ніж за чотири місяці. Різниця дійсно дуже велика.
"Як волосся виросло з кінця лютого", - написала вона.
Зміни за такий короткий термін і правда вражають. Волосся дівчини стали довшими майже в два рази.
Нагадаємо, раніше Наташа показувала, як змінювалася її зовнішність протягом останніх кількох років.
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