У Мережі гаряче обговорюють "гулянку" , на якій засвітилися переможниця "Холостяк 10" Даша Ульянова і співак Олег Кензов

Як відомо, у 24-річної колишньої гімнастки не склалися стосунки з "Холостяком" Максом Михайлюком, парочка розлучилася практично відразу після фіналу. Зате Даша стала дуже популярною в Мережі. Нещодавно дівчину запросив взяти участь у своєму кліпі 32-річний співак Кензов.

Так, Олег випустив нову відеороботу на пісню "Ой, как хорошо", передає Politeka.net. За сюжетом, після бурхливої сварки хлопець з дівчиною миряться і грають гучне весілля. Ульяновій дісталася роль нареченої, а Кензов зіграв, звичайно ж, нареченого.

Даша примірила весільну сукню з довгою фатою і виглядала досить переконливо в своєму образі. Головні герої разом з гостями відпалювали на всю - танцювали й веселилися, ніби на справжній "гулянці".

Тим не менш, користувачі жорстко розкритикували і співака, і його кліп. В основному, невтішні коментарі стосувалися акторської гри.

"Пісня звичайно хе*ня, подивилася тільки через Дашу"

"Кензов, з твоїм шикардосним голосом, співати таку туфту - соромно😏не жени🤬"

"Даша, не Даша, а мені все сподобалося... Літній хіт"

"Боже, навіщо ця бездарна акторська гра, знімайте кліпи без діалогів. Це провал!"

"Пісні в стилі а-ля Сердючки))для тусовок зійде))"

Примітно, що переможниця "Холостяка" поділилася "весільним" фото з Кензовим у себе в сторіз в Instagram, відповідаючи на питання "коли заміж?".

"Поки не беруть🤪", - зізналася Даша.

Нагадаємо, Олег Кензов влаштував гучні розбірки з переможницею " Холостяка"

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