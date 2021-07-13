"Холостяк 9" Микита Добринін разом із дружиною Дашею Квітковою приймають поздоровлення - у пари народився син

Хлопчик з'явився на світ вранці 13 липня і став першою дитиною в їхній родині. Перейми у 22-річної дівчини почалися напередодні вночі - фанати очікували радісної новини, схрестивши пальці.

Нарешті, Квіткова вийшла на зв'язок і навіть показала обличчя крихітки відразу ж після його народження. Також Даша описала коротко свої відчуття. Відповідний пост вона зробила в Instagram, передає Politeka.net.

"Сьогодні наші серця народилися заново🤍. О 9:51 ранку з'явився на світ наш син🙏 3.760, 56 SM. @pershyipodyh Яна, дякую, що була поруч весь цей час. Ти не тільки відобразила ці прекрасні моменти, але й була великою підтримкою✨ P. S. Мами, ми герої🔥", - повідомила дружина "Холостяка".

33-річний Добринін назвав день народження сина - найкращим днем в його житті. Він теж виставив кілька кадрів у себе на сторінці. Ім'я хлопчика новоспечені батьки поки не афішують.

"Наш малюк, наш богатир!13.07.2021 - найкращий день у моєму житті🤍", - йдеться в підписі.

Нагадаємо, Квіткова та Добринін одружилася в серпні минулого року. Це перший випадок, коли в учасників "Холостяка" склалися стосунки і переможниця вийшла заміж за головного героя.

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