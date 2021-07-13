Фаворитка "Холостяка-11" Михайла Заливако, Юлія " Зайка" показала, як відпочиває на курорті

Як пише Politeka.net, Юлія "Зайка" Бельченко працює контент-менеджером, СММ-менеджером, а також графічним дизайнером. Дівчина прийшла на проект "Холостяк", де хотіла знайти своє кохання. Красуня виявилася єдиною учасницею за 11 сезонів, яку повернули на проект, але їй не вдалося перемогти.

На нових фото, які красуня опублікувала в Instagram, Юлія була в червоному міні-купальнику. Бельченко стояла на дерев'яному містку, позуючи на тлі прозорої води. Як можна зрозуміти, дівчина відпочиває в Албанії.

"Подивіться на цей колір води. Нічо не фотошопила", - написала Юлія під фотографією.

На другому фото Юлія вже була в закритому купальнику і стояла на іншому містку. Боса красуня без сорому демонструвала розкішні ніжки і фігуру.

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