Відома українська телеведуча Марічка Падалко показала, де відпочиває з сім'єю цього літа

Як повідомляє Politeka.net, популярна телеведуча, зірка телеканалу "1+1" Марічка Падалко похвалилася шанувальникам в Instagram, що у неї почалася відпустка. Телезірка з чоловіком і дітьми вирушили до моря, але не на популярні курорти Туреччини або Єгипту, а в Одеську область в Україні.

У своїх сторіс Марічка показала щасливе сімейство перед поїздкою, а також пляж біля моря, де вони відпочивають. Також, по прибуттю на відпочинок телеведуча запропонувала українцям вгадати місце їхнього відпочинку, запропонувавши серед варіантів Туреччину, Єгипет, Францію та Одещину. "Вгадайте, де ми", - підписала сторіс Падалко.

Також телезірка показала красиві кадри з пляжу в сере Грибівка, що в Одеській області, і побажала шанувальникам доброго ранку. Крім того, Марічка запитала в українців, що їм цікавого розповісти про Одеську область, поки вона там відпочиває.

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