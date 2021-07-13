Відомий український продюсер і виконавець Олексій Потапенко (Потап), чоловік Насті Каменських, з'явився разом з дружиною на прогулянці

Як пише Politeka.net, Потап став відомим виконавцем ще з часів дуету"Потап і Настя". Олексій у підсумку одружився на Насті, а зараз займається сольною кар'єрою під псевдонімом ПТП. Не забуває Потапенко і про соціальні мережі, де ділиться найцікавішим.

На фото Потап робив селфі, знімаючи себе і Настю, яка задерла одну ніжку і відкрила рот. Цікаво, що красуню часто лають за висунутий язик або просто відкритий рот, тому Олексій вирішив захистити кохану, пригрозивши українцям баном, а також розповівши, що потрібно їм зробити:

"І взагалі, перш ніж когось чомусь вчити або висловити свою думку-з таньте кимось значущим, відкрийте книгу життя".

Італійська актриса Наташа Стефаненко відразу прокоментувала публікацію:"Обожааю тебе, Потап".

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