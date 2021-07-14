Ну, як тут не заздрити?

Співачка Настя Каменських разом із чоловіком, продюсером Потапом рвонули на курорт

34-річна зірка і її коханий відпочивають у Туреччині, насолоджуючись морем, сонцем і місцевими розвагами. Так, Настя з чоловіком вирішили влаштувати собі незабутню романтичну прогулянку на білосніжній яхті. Відповідні кадри співачка опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Каменських позувала з розпущеним волоссям і в блакитному бікіні. Дівчина посвітила засмаглими місцями, змінюючи локації на яхті та ракурси - один розкутіше іншого.

"Так романтично", - підписала вона кадри.

Так, Настя попозувала на самій кромці, показавши фігуру в повний зріст. У якийсь момент дівчина млосно присіла та ще й висунула язика (за цю звичку, до речі, їй частенько дістається від користувачів, які коментують її пости в Instagram).

Каменських не звертає увагу на хейтерів, продовжуючи насолоджуватися відпочинком з коханим.

"Кайф", - підписані фото.

Після прогулянки на яхті парочка вирішила розбавити релакс легким екстримом.

"А потім був снорклінг", - повідомила Настя, з'явившись на фото в масці, призначеній для підводного плавання.

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