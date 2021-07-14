Співачка Настя Каменських разом із чоловіком, продюсером Потапом рвонули на курорт
34-річна зірка і її коханий відпочивають у Туреччині, насолоджуючись морем, сонцем і місцевими розвагами. Так, Настя з чоловіком вирішили влаштувати собі незабутню романтичну прогулянку на білосніжній яхті. Відповідні кадри співачка опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.
Каменських позувала з розпущеним волоссям і в блакитному бікіні. Дівчина посвітила засмаглими місцями, змінюючи локації на яхті та ракурси - один розкутіше іншого.
"Так романтично", - підписала вона кадри.
Засмагла Софія Ротару у крихітних шортиках похвалилася щедрим уловом: "Мальдіви..."
Аваков подав у відставку: з'явилися подробиці і імена кандидатів на посаду голови МВС
Полякова увійшла в раж і віддраїла підлогу в прямому ефірі, змусивши ведучого понервувати: "Все, зупинись"
Потужний вибух прогримів у готелі, людей дістають з-під завалів: кадри НП на курорті в РФ
Катерина Кухар відкрилася перед Осадчою, розповівши про складнощі з дочкою: "Це мій біль"
Так, Настя попозувала на самій кромці, показавши фігуру в повний зріст. У якийсь момент дівчина млосно присіла та ще й висунула язика (за цю звичку, до речі, їй частенько дістається від користувачів, які коментують її пости в Instagram).
Каменських не звертає увагу на хейтерів, продовжуючи насолоджуватися відпочинком з коханим.
"Кайф", - підписані фото.
Після прогулянки на яхті парочка вирішила розбавити релакс легким екстримом.
"А потім був снорклінг", - повідомила Настя, з'явившись на фото в масці, призначеній для підводного плавання.
Нагадаємо, Каменських зняла, як вони з Потапом розслабляються далеко від України
Як повідомляла Politeka, Каменських розсмішила українців безглуздим конфузом: "морозиво шкода"
Також Politeka писала, що Каменських без одягу позувала в одній піні у ванній