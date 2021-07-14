Фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук відповів на чутки про роман з молодою співачкою Віталіною Мусієнко

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно в мережі з'явилися чутки про можливий роман 46-річного Святослава Вакарчука і учасниці "Голосу країни" 24-річної Віталіни Мусієнко. На сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували відео з пресконференції, на якому Святослав прокоментував чутки про стосунки з молодою співачкою.

За словами артиста, їх з Віталіною пов'язує тільки творчість, а особисте життя він взагалі не обговорює публічно. "Ми підтримуємо творчі ставлення. Вона талановита дівчинка і я сподіваюся, що у неї все буде дуже добре з точки зору її майбутньої сольної кар'єри", - заявив Вакарчук. Вона також додав, що у них з Мусієнко немає ніяких особистих відносин. "Це все чутки якісь дурні, і не потрібно коментувати".

Однак, в коментарях до відео розгорілася бурхлива дискусія про відносини Святослава і Віталіни, деякі відзначили, що у нього загорілися очі при спогаді про неї. "Хто ж зізнається", "Ой, а очі як загорілися", "Обожнюю цього артиста", "Радію за Віталіну", "А він молодець", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, Вакарчук став на коліна перед 24-річною зіркою "Голосу країни", підозрюють роман: "Чорти що".

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