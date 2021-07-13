Відома українська телеведуча Катя Осадча показала, як проводить час на яхті

Як пише Politeka.net, Катя Осадча є популярною українською телеведучою. Красуня вийшла заміж за Юрія Горбунова в 2017 році. У пари є 4-річний син Іван, але в цьому році в родині буде знову поповнення. Не забуває Катя і про Instagram, де ділиться найцікавішим.

На новому фото Осадча позувала в купальнику, швидше за все, а також окулярах. Дівчина стояла на яхті, поки їй закривали тіло шматочком кавуна.

"Черешня закінчується, чекаємо кавуни", 0 написала Катя.

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Новий тренд. Швидше б кавуни хочу кавунів", "стильний образ", "класне фото", "Катюш, ви диво"," впевнена, що ви вагітна"," були цікаві капелюшки, тепер цікаві плаття було, що це буде далі", " дуже класне фото! Люблю кавуни", " Вся стрічка вашими фотками забита....скромний....".

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