Відома блогерша Юлія Леус, дружина ведучого Андрія Джеджула, звернулася в новому пості

Як пише Politeka.net, Леус вирішила піти від 45-річного чоловіка, забравши маленьку дочку. Красуня почала називати чоловіка" неадекватним", так як приховав хворобу батька коронавірусом, якого запросив в гості. Через це Юлія, начебто, сама заразилася і піддала дочку хвороби. Джеджула теж не мовчав і назвав "маніпулятором", який живе за гроші ведучого.

На новому фото красуня стояла позувала вночі, насолоджуючись видом на Дніпро. дівчина вирішила звернеться до аудиторії, написавши новий пост:

"Хочу попросити вибачення у вас, у адекватних і розуміють всю реальну картину, я надто емоційна людина і завжди говорю як є . В мені не закладено складати підступні плани , я терпіти не можу не справедливість... зараз я все пустила на самоплив і знаю ,що життя все і всіх розставить на свої місця. А я в свою чергу пообіцяла собі, бути щасливою".

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Мила моя дівчинка все у тебе буде прекрасно", "яка красива", "Юлечка, ти мудра жінка", " Юля, ви карколомна. Нехай у вас все буде супер, а у них, як заслужили. У вас стільки хороших людей поруч, все буде добре".

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