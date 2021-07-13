Відома блогерша Юлія Леус, дружина ведучого Андрія Джеджула, звернулася в новому пості
Як пише Politeka.net, Леус вирішила піти від 45-річного чоловіка, забравши маленьку дочку. Красуня почала називати чоловіка" неадекватним", так як приховав хворобу батька коронавірусом, якого запросив в гості. Через це Юлія, начебто, сама заразилася і піддала дочку хвороби. Джеджула теж не мовчав і назвав "маніпулятором", який живе за гроші ведучого.
На новому фото красуня стояла позувала вночі, насолоджуючись видом на Дніпро. дівчина вирішила звернеться до аудиторії, написавши новий пост:
"Хочу попросити вибачення у вас, у адекватних і розуміють всю реальну картину, я надто емоційна людина і завжди говорю як є . В мені не закладено складати підступні плани , я терпіти не можу не справедливість... зараз я все пустила на самоплив і знаю ,що життя все і всіх розставить на свої місця. А я в свою чергу пообіцяла собі, бути щасливою".
Засмагла Софія Ротару у крихітних шортиках похвалилася щедрим уловом: "Мальдіви..."
Багатий чоловік подарував Поляковій пенсію, з'ясувалася несподівана правда: "Річ у тому, що..."
Каменських присоромила "улюбленця" Тіни Кароль за нахабство: "Не лізь..."
Грозові дощі увірвуться в Україну, трохи збивши температуру: в яких регіонах спаде спека
Тіло зірки популярного телешоу знайшли під вікнами будинку, йому було всього 28 років: трагічні деталі
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Мила моя дівчинка все у тебе буде прекрасно", "яка красива", "Юлечка, ти мудра жінка", " Юля, ви карколомна. Нехай у вас все буде супер, а у них, як заслужили. У вас стільки хороших людей поруч, все буде добре".
Нагадаємо, дружина Джеджули видала нову порцію претензій до шоумена, скандал не вщухає
А ще Politeka повідомляла, що дружина Джеджули вразила реакцією на його одкровення про їх невдалий шлюб
Також Politeka писала, що дружина Андрія Джеджули вперше показала синці на обличчі