Відома співачка і дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва показала яскраве фото, здивувавши свіжим виглядом

Як повідомляє Politeka.net, відома російська співачка, колишня солістка групи "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва, яка нещодавно народила дитину Валерію Меладзе, часто радує публіку яскравими публікаціями в Instagram. Після вагітності та пологів, а потім і після безсонних ночей артистка викладала в мережу знімки, на яких показувала, як виглядає без прикрас і ретуші. Однак тепер здивувала кадром, на якому кольорі і пахне, виглядає свіжо і молодо.

Як видно, Альбіна зображена, сидячи біля дзеркала, вона при повному вбранні. Перед камерою зірка з'явилася в чарівній світлій сукні в червоних горошок, її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж і свіжий вигляд, вона прямо сяє.

У підписі до фотографії Джанабаєва написала: "Улюблені підписники, гарного вам всім настрою". Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію зірки: "Ну до чого ж хороша!", "Шикарна", "Взаємно, улюблена моя співачка", "Дуже красиво", "Спасибі, і вам добре настрою", "Красуня! Захоплююся", "Сукні у вас дуже красиві".

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