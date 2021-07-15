Суддя кулінарного шоу "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво показав, що зазвичай їсть, здивувавши одкровенням

49-річний прославлений кухар і ресторатор з колумбійським корінням вже давно осів в Україні. Хіменес-Браво отримав широку популярність в нашій країні, ставши незмінним членом журі "МайстерШеф" з 2011 року.

Нещодавно Ектору вдалося отримати громадянство України, чому він виявився дуже радий.

"Не передати словами, як я щасливий, адже мало хто домагається такої великої честі!", - писав він раніше в соцмережі.

У своїх нових "сторіз" в Instagram Хіменес-Браво вирішив відверто поспілкуватися з публікою, показавши свій звичайний раціон, передає Politeka.net.

"Багато хто думає, що кожен день моє меню складається тільки з лобстерів, лангустів, фуагра і так далі... Але я дуже люблю просту і смачну їжу. Сьогодні котлета по-київськи, салат і гречка, наша улюблена українська... Гречка - це дуже добре для здоров'я і для моєї дієти", - повідомив Ектор, продемонструвавши тарілку з їжею.

Відзначимо, кулінарна концепція Хіменес-Браво побудована на ідеях "змішування" найрізноманітніших методів приготування їжі. Ектор - творець власного кулінарного стилю "Nuevo Latino" - латиноамериканські традиції, французька вишуканість і делікатність азіатської кухні. Основу страв складають м'ясо, свіжа риба та морепродукти.

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