Співачка показала, як проводить час

Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з українським репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко), розповіла про своє нове побачення

Популярна артистка вже, як два роки не приховує стосунки зі своїм коханим Потапом, передає Politeka.net.

Настя часто викладає пости, в яких показує, як проводить час з чоловіком. А в нових сторіс здивувала кадрами з побачення.

Красуня тримала інтригу, взявши за руку чоловіка.

"У мене єдиний вихідний від концертів... і Льоша веде мене на побачення", - похвалилася сяюча співачка, показавши коханого.

"А я на побачення", - написала Настя.

Пара пройшлася і заспівала пісню.

Примітно, що Каменських була в міні-сукні канаркового кольору, яка підкреслила її фігуру.

Красуня звабливо покрутила апетитними формами недалеко від басейну.

Зазначимо, Настя Каменських і Потап довгий час приховували свої стосунки, і тільки у 2019 році розповіли про свою любов, зігравши весілля.

В одному з інтерв'ю Настя Каменських розповіла, що у них з чоловіком бувають суперечки, які вони завжди намагаються швидко залагодити.

На думку співачки, якщо людина дорога, то важливо вміння поступитися і знайти компроміс.

До слова, артистка також розповіла, що чоловік часто влаштовує їй побачення навіть в інших країнах, адже Потап - дуже романтичний.

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