Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з українським репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко), розповіла про своє нове побачення
Популярна артистка вже, як два роки не приховує стосунки зі своїм коханим Потапом, передає Politeka.net.
Настя часто викладає пости, в яких показує, як проводить час з чоловіком. А в нових сторіс здивувала кадрами з побачення.
Красуня тримала інтригу, взявши за руку чоловіка.
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"У мене єдиний вихідний від концертів... і Льоша веде мене на побачення", - похвалилася сяюча співачка, показавши коханого.
"А я на побачення", - написала Настя.
Пара пройшлася і заспівала пісню.
Примітно, що Каменських була в міні-сукні канаркового кольору, яка підкреслила її фігуру.
Красуня звабливо покрутила апетитними формами недалеко від басейну.
Зазначимо, Настя Каменських і Потап довгий час приховували свої стосунки, і тільки у 2019 році розповіли про свою любов, зігравши весілля.
В одному з інтерв'ю Настя Каменських розповіла, що у них з чоловіком бувають суперечки, які вони завжди намагаються швидко залагодити.
На думку співачки, якщо людина дорога, то важливо вміння поступитися і знайти компроміс.
До слова, артистка також розповіла, що чоловік часто влаштовує їй побачення навіть в інших країнах, адже Потап - дуже романтичний.
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