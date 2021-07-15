Співачці Наді Мейхер, мабуть, не вистачає в житті екстриму, тому вона шукає способи, як ще полоскотати собі нерви

39-річна екс-учасниця групи "ВІА Гра", яка вже давно веде сольну кар'єру, нещодавно спробувала себе в новому амплуа. Зірка не приховувала свого захоплення оперою, і в один прекрасний момент захотіла проміняти глядацький зал на сцену.

Так, Мейхер засвітилася в оперній постановці "Кармен" режисера Андрія Маслакова.

"Іди туди, де страшно і складно, там цікаво! Класичне мистецтво завжди вабило мене, хотілося нового підходу до нього. Я людина нестандартних підходів до життя. Ця версія "Кармен" захопила мене відразу!", - ділилася враженнями співачка.

Крім, свого роду, різкої зміни діяльності, також Мейхер задумалася про життя і вічність, влаштувавши собі екстрим-прогулянку по покинутих місцях. Зірка поділилася атмосферним кадрами в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

"Історія життя" і "культурний декаданс", - так підписала кадри Надя.

На знімках співачка показала напівзруйнований старовинний будинок з баштою, дерев'яну халупу, потопаючу в зелені, і якісь руїни зсередини.

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