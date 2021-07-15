У Мережі з'явилися цікаві кадри з гумористкою з "Квартал 95" Оленою Кравець
Так, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram опублікували архівні кадри, на яких Кравець постала під час вечірки кілька років тому, передає Politeka.net.
Олена засвітилася разом із подругою спочатку на червоній доріжці Одеського кінофестивалю, а потім вже на самій гулянці, яка відбулася 13 липня 2018 року.
Під час торжества компаньйонша Кравець записала цікаве відео, розкривши зворотний бік дружби із зіркою.
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"Коли ви дружина або подружка зірки, будьте готові до того, що ви проведете вечір на самоті з вином", - заявила дівчина.
Але потім Олена, судячи з усього, реаблітувалася, приділивши час подрузі і знявши, як вона куражиться перед камерою, демонструючи свій білий наряд.
"Сьогодні, в шикарному "халаті"... з чоловіками на червоній доріжці... Спасибі!",- каже на кадрах подруга гумористки.
Сама Олена з'явилася на заході в пудровому легкому платті, прикрашеному рюшами до самої підлоги. Яскравий макіяж з червоною помадою доповнив її розкішний образ.
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