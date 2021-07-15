У Мережі з'явилися цікаві кадри з гумористкою з "Квартал 95" Оленою Кравець

Так, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram опублікували архівні кадри, на яких Кравець постала під час вечірки кілька років тому, передає Politeka.net.

Олена засвітилася разом із подругою спочатку на червоній доріжці Одеського кінофестивалю, а потім вже на самій гулянці, яка відбулася 13 липня 2018 року.

Під час торжества компаньйонша Кравець записала цікаве відео, розкривши зворотний бік дружби із зіркою.

"Коли ви дружина або подружка зірки, будьте готові до того, що ви проведете вечір на самоті з вином", - заявила дівчина.

Але потім Олена, судячи з усього, реаблітувалася, приділивши час подрузі і знявши, як вона куражиться перед камерою, демонструючи свій білий наряд.

"Сьогодні, в шикарному "халаті"... з чоловіками на червоній доріжці... Спасибі!",- каже на кадрах подруга гумористки.

Сама Олена з'явилася на заході в пудровому легкому платті, прикрашеному рюшами до самої підлоги. Яскравий макіяж з червоною помадою доповнив її розкішний образ.

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