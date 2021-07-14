Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, внучка легендарної української артистки Софії Ротару, показала себе у свіжому образі

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко живе і навчається в Нью-Йорку, США. 20-річна красуня вже пробує себе в якості моделі і співачки, а також привертає увагу завидних женихів. Соня спочатку була з французьким бізнесменом Марко Дюменілом. Після розставання Євдокименко довго не була на самоті, адже переключилася на 32-річного it підприємця Дениса Жаданова, який встиг потрапити навіть в список Форбс.

Не забуває Соня і про Instagram, де веде блог. Так, цього разу, красуня здалася в стильній Білій міні-сукні від українського дизайнера і капелюшку. Дівчина позувала серед квітів, вражаючи образом.

На сторінці українського бренду також з'явилися фото з Сонею. Красуня була в компанії мами Світлани Євдокименко, а також дизайнера Лілії Пустовіт.

"Пост любові і безмежної подяки всім нашим клієнтам, друзям, партнерам, команді за ці чудові два дні, повних синергії краси і надзвичайних емоцій. Дякуємо всім вам", - написано було під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Які ви всі красиві! Хочу до вас в Київ!", "Супер всі сукні"," дівчатка, ви красуні", " Ой Ліля...яке у Вас плаття зелене з білим".

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