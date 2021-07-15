Актриса Ольга Сумська збентежила новими кадрами, показавши виснажливу ніч, яку провела без свого чоловіка Віталія Борисюка
Так, 54-річна зірка зараз знімається в новому проєкті. В свіжих "сторіз" у себе в Instagram Ольга засвітила, що відбувається в перервах, передає Politeka.net.
Сумська з хусткою на голові вразила яскравими костюмами і кумедними моментами. Також трохи поскаржилася на труднощі, яких зазнала на роботі.
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Зйомки затягнулися до пізньої ночі, але незважаючи на втому Ольга і її колеги намагалися триматися молодцем.
"Скоро 12, а ми ще на роботі...", - поскаржилася вона.
Крім того, в перервах між зйомками учасники процесу, включаючи Сумську, встигли кілька разів влаштувати застілля.
"Вже втретє вечеряємо...", - незрозуміло, чи то скаржиться, чи то хвалиться на кадрах актриса.
До речі, Ольга залишила в таємниці, що ж саме вони там знімають, але пообіцяла: "Вже скоро буде цікаво!".
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