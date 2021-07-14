Українська співачка Оля Полякова розповіла, де проводить час її молодша дочка

Популярна артистка-мати двох дочок, 16-річної Маші і 9-річної Аліси, пише Politeka.net. Зірка часто показує своїх чад у соцмережі, а також багато про них розповідає.

Цього разу співачка у своїх сторіс розповіла про Алісу, яку вона відправила в наметовий табір, проте дитині там не сподобалося.

"Я хочу розповісти вам історію. Я, значить, відправила свою Алісу в наметовий табір. Вони живуть в наметах, ясна річ, туалет на вулиці, сплять в спальних мішках.

Побувши там три дні, моя дитина вчора подзвонила мені протягом дня 50 разів з проханням забрати її. Мовляв, вона все усвідомила, вона усвідомила, як круто вона живе, який гарний у неї будинок, яке прекрасне у неї життя, який прекрасний у неї туалет, які прекрасні у неї батьки, що все їй дають.

"Мамочко, я все усвідомила! Я все зрозуміла, я більше так не буду. Забери!", - і ось тут я зрозуміла, що я витягла дитину із зони комфорту", - поділилася Оля

За словами артистки, навіть її чоловік не витримав і захотів забрати дочку з табору. Однак Полякова неприхильна, порівнявши наметовий табір зі своїми гастролями, де стикається з такими ж умовами.

"Ти впораєшся, крихітко!",- підсумувала артистка.

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