Шоумен Юрій Горбунов чесно відповів на цікаве питання, пов'язане з фінансами

50-річний Горбунов є одним з найбільш впізнаваних артистів в країні, до сьогоднішнього дня він веде шоу "Голос країни" і "Танці з зірками", крім того виступив в якості продюсера серії повнометражних фільмів-комедій «Шалене весілля».

В програмі "Зе Інтерв'юер" шоумен згадав цікавий факт з власного життя, пофілософствувавши про глобальні зміни в світі, передає Politeka.net.

Так, ведучий програми попросив Юрія озвучити свій найбільший гонорар, який він отримав за вечір.

"10 тисяч доларів, - чесно відповів артист, розкривши деталі, як дісталися йому ці гроші, - Це був приватний день народження, але він дуже сильно "розтягувався" за часом. Це не було, наприклад, з 6 до 11, а це називається "виклик з продовженням".

За словами Горбунова, "такі часи вже пройшли", і слава богу.

"Зараз ніхто такі гроші за "просто так" не платить... Це, напевно, правильно, що пройшли ці шалені якісь "штуки", тому що все має свою ціну.... Тому й всі ці коронавіруси відбуваються, тому що йде перезавантаження, переосмислення цінностей..."

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