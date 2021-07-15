Телеведуча Леся Нікітюк показала фото в купальнику і насмішила фанатів видом заднього плану

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Леся Нікітюк часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, нещодавно телезірка виклала в мережу спекотне фото в купальнику, яке правда викликало сміх у фанатів. Річ у тому, що крім Лесі на знімку є й інші люди, особливо увагу користувачів привернув чоловік в червоних трусах, який лежить осторонь від телеведучої.

І поки Леся витончено позує на камеру в стильному купальнику і демонструє засмаглу фігуру. У підписі до фотографії вона запитує, Хто б їй спинку намазав. А чоловік поруч і не підозрює, що потрапив в кадр і став справжньою зіркою.

У коментарях почали бурхливо обговорювати знімок Нікітюк, запитуючи її про чоловіка на задньому плані: "Леся, дивись, щоб справи інфаркт не схопив", "Чоловіка в червоних шортах можна попросити. Правда обережно, а то не приведи Господи інфаркт вистачить", "То не Притула в червоних трухашках?", "Праворуч - новий залицяльник?".

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