Відома українська співачка Тіна Кароль звернулася до українців, показавши себе
Як пише Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською співачкою. Красуня нещодавно випустила новий альбом і взяла участь у фестивалі Atlas Weekend 2021. Але красуня не тільки співає, але ще і просуває різний мерч, пропонуючи свічки і хустки за значну суму, що обурило українців.
Цього разу в Instagram Кароль розповіла про Кросівки.
Кароль на новому фото з'явилася в білій кофті і шортиках. Дівчина лежала на газоні, витягнувши ніжки вгору, щоб показати стильні білі кросівки.
"Зроби собі красиве літо! Сяй і насолоджуйся комфортом. Кросівки, створені в класичному дизайні і прикрашені ніжним золотистим і срібним малюнком троянди з мікросхем", - написала Кароль.
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Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ви найкращі", "як завжди, неймовірно ніжна", "скоро треба буде купувати окрему шафу", "Ну, Тіночка, грошей немає".
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