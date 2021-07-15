Співачка Оля Полякова презентувала новий хіт, проте оцінили її кліп і пісню далеко не всі шанувальники

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Оля Полякова днями презентувала яскравий кліп на свою пісню "Взрослая девочка". У своєму мікроблозі в Instagram артистка опублікувала фрагмент відеороботи, повідомляючи фанатам про прем'єру і пропонуючи оцінити її старання.

"Друзі, який момент у кліпі "Взрослая девочка" вас зачепив/здивував найбільше? Де один, там і два мільйони. Спасибі всім за перегляди та коментарі! Ви найкращі", - підписала відео Полякова.

А шанувальники зірки тут же почали коментувати новий образ Олі у перуці з короткою стрижкою і її кліп, правда у своїй думці розділившись на два табори – одним подобається, інші критикують.

"Королева ночі" - крутіша пісня!", "Ні пісня, ні кліп - не вразили, від слова зовсім", "Ти можеш більше", "Мені якщо чесно не сподобалася пісня, та й кліп не дуже, дитячий сад якийсь. Оля може краще. Чекаємо нових хітів!", "А що-небудь серйозне, можна наступного разу!?", "Боже, який примітив!", "Блін, який жах", "Чекаємо в рекламі ковбаси", "Кліп класний, як завжди, від початку до кінця. Пісня не дуже", "Дуже багато реклами і пафосу, не вистачає простих відео", "Пісня начебто і весела, але щось не те. Слова зовсім не заходять! Невдала, як на мене", "Самий початок пісні, де виходить багато Оль. Пісня взагалі така кайфова, хочеш не хочеш, змушує танцювати і наспівувати", - пишуть в коментарях.

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