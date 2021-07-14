Наречена українського співака Романа Сасанчина розповіла про свій стан після отруєння
Як пише Politeka.net, наречена переможця" Голосу країни " Романа Сасанчина Іванка не відстає від свого коханого і розвиває блог в Instagram. Красуня днями розповіла, що вона потрапила в лікарню. Цього разу 23-річна дівчина вирішила поділиться, який у неї стан, записавши сторіси в Instagram.
Красуня вирішила для початку відповісти на питання, чим вона отруїлася.
"Кавуном", - лаконічно написала Іванка, додавши фото ягоди.
Засмагла Софія Ротару у крихітних шортиках похвалилася щедрим уловом: "Мальдіви..."
Купівля доларів за новими правилами, що змінилося: "НБУ дозволив українцям..."
Полякова увійшла в раж і віддраїла підлогу в прямому ефірі, змусивши ведучого понервувати: "Все, зупинись"
Микита Добринін і переможниця "Холостяка" стали батьками й показали обличчя малюка: "Ми герої"
Катерина Кухар відкрилася перед Осадчою, розповівши про складнощі з дочкою: "Це мій біль"
"Кавун тепер рік не будеш їсти", - припустив фанат.
"Найближчі два-три роки точно немає", - відповіла Іванка.
"Роман зараз з тобою", - вирішив запитати фанат про переможця" Голосу " Сасанчина.
"Ні", - зізналася Іванка.
"Рома у тебе красень", - написала ще одна фанатка.
"Головне не краса, а яка людина всередині. З червоною хорошого життя не буде", - написала у відповідь Іванка.
Нагадаємо, наречену переможця "Голосу країни" Сасанчина терміново відвезли в лікарню
А ще Politeka повідомляла, що переможець "Голосу країни" Сасанчин розчулив ніжністю з нареченою, яка старша за нього
Також Politeka писала, що наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина розповіла, в якому зараз стані його мама