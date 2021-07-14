Наречена українського співака Романа Сасанчина розповіла про свій стан після отруєння

Як пише Politeka.net, наречена переможця" Голосу країни " Романа Сасанчина Іванка не відстає від свого коханого і розвиває блог в Instagram. Красуня днями розповіла, що вона потрапила в лікарню. Цього разу 23-річна дівчина вирішила поділиться, який у неї стан, записавши сторіси в Instagram.

Красуня вирішила для початку відповісти на питання, чим вона отруїлася.

"Кавуном", - лаконічно написала Іванка, додавши фото ягоди.

"Кавун тепер рік не будеш їсти", - припустив фанат.

"Найближчі два-три роки точно немає", - відповіла Іванка.

"Роман зараз з тобою", - вирішив запитати фанат про переможця" Голосу " Сасанчина.

"Ні", - зізналася Іванка.

"Рома у тебе красень", - написала ще одна фанатка.

"Головне не краса, а яка людина всередині. З червоною хорошого життя не буде", - написала у відповідь Іванка.

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