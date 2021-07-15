Легендарна українська співачка Софія Ротару вразила зовнішністю з дорослими онуками

Артистка ретельно стежить за зовнішністю і абсолютно не виглядає на свої 73 роки, повідомляє Politeka.net. Причина "молодості" артистки - хороша генетика, правильні догляд і харчування.

Шанувальники захоплюються талантом і красою Ротару, і публікують з нею фото у своїх фан-групах. Так, в одному з таких акаунтів користувачі Мережі поділилися знімками співачки разом з онуками - Анатолієм і Софією.

Українська легенда знову вразила молодістю з дорослими онуками, і отримала багато компліментів.

Публікація швидко зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"Красиві онуки! - Любові! Везіння! Щастя", " красива сім'я здоров'я вам❤️", " Софія Михайлівна, я подумала, що ви з сином і його дружиною. Чудово виглядаєте. Так тримати.👍👍👍🙏🙏🙏🌹🌹🌹❤❤❤❤❤", "Ось гени сильні у Софії в роду, народжуються красиві діти і онуки !❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Дуже красива сім'я.❤️❤️❤️🌹🌹🌹😍💐👍", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, онуки Софії Ротару також ростуть творчими людьми. Зокрема, Анатолій - талановитий фотограф і музикант. У червні цього року він під, псевдонімом SHMN, представляв композицію Hold the Line в рамках фестивалю "White Nights".

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