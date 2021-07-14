Група Go_A після успішного виступу на "Євробаченні" стала мегапопулярною далеко за межами України
32-річна солістка Катя Павленко похвалилася, як їх зустрічають у столиці Литви Вільнюсі. Відповідні кадри зірка опублікувала в своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.
Концерт проходив просто неба. На під'їзді до локації музикантів з Go_A шокував розмір черги з охочих їх побачити і послухати.
"Ого, хлопці, це черга на наш концерт, дивіться!", - каже за кадром Павленко.
"Так вона не закінчується, ми їдемо, а вона все не закінчується", - відповідають їй колеги, які перебували в той момент разом із нею в авто.
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"Кажуть, що 1600 осіб...", - додала солістка Go_A.
Також дівчина показала в "сторіз", як група запалила вже безпосередньо під час концерту. Натовп, де яблуку ніде було впасти, з піднятими руками стрибав і танцював під пісні українського електрофолк-гурту.
Відзначимо, пісня "Shum", з якою Go_A виступали на "Євробаченні", очолила рейтинг найпопулярніших треків на сервісі Spotify після фіналу конкурсу.
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