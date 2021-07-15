Модель і дружина "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун розкрила подробиці про виховання дочки

Як повідомляє Politeka.net, відома модель Даша Хлистун, яка є дружиною головного героя шоу "Холостяк" Макса Михайлюка, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно красуня народила чоловікові дочку, і ось тепер вперше показала дитину широкій публіці.

У своїх Instagram-сторіс Даша відповіла на запитання шанувальників і розповіла про тренування і виховання дочки. Так, за словами дівчини, вони поки не наймають няню, а самі справляються з батьківськими турботами про новонароджену доньку.

"Сама сиджу з малятком. Няню поки не розглядаємо", - підписала сторіс Хлистун. Вона також розповіла, що її чоловік Макс – найкращий татусь, він залишається з донькою, поки Даша займається тренуваннями.

Нагадаємо, Дружина "Холостяка" Михайлюка здивувала одкровенням про своє таємне весілля: "Ось що значить втратила пильність"

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Михайлюк зіграв таємне весілля, з'явилися кадри: наречений в шортах і наречена в міні.

Також Politeka писала, Дружина "Холостяка" Михайлюка в сукні з розрізом приголомшила зізнанням: "У мене немає чоловіка".