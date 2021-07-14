Український виконавець, суддя "Голосу країни", Діма Монатік полетів до Туреччини, і зміг на концерті вразити своїх шанувальників

Артист після гастролей по Україні відправився до Туреччини, де виступив перед численною публікою, пише Politeka.net. На концерті артиста побувала українська телеведуча Маша Єфросиніна разом з сином і друзями.

Телеведуча розповіла про враження про концерт, розмістивши сторіс у своєму Instagram. На кадрах Маша активно підспівувала, а також танцювала і стрибала.

"Спершу я думала, що втрачу свідомість від того, що це мій перший концерт Діми після пандемії, і я дико скучила!",- написала Єфросиніна, ніби впавши в напівнепритомність.

Примітно, що під час концерту на сцену вийшла співачка Віра Брежнєва, яка виконала композицію "Вечериночка" з Дімою Монатіком. Поява артистки на сцені стала несподіванкою не тільки для глядачів, але і для самого виконавця.

"Ми зрозуміли, що це джекпот!",- прокоментувала телеведуча.

Зазначимо, сам Монатік у своєму Instagram так прокоментував появу Брежнєвої на сцені: "Імпровізація! Що може бути красивіше? Дякую".

Користувачі Мережі написали приємні повідомлення співакові, і подякували за енергетику, яку він їм дарує.

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