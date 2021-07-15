Цікаві кадри з хореографом Владом Ямою і ведучим Даніелем Салемом, який приймав участь у "Танцях з зірками", потрапили в Мережу

Так, на офіційній сторінці "Зіркового шляху" в Instagram опублікували кумедне відео з публічними "розбірками" Ями та Салема, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

39-річний Яма і його 37-річний опонент показали, як треба битися, насмішивши користувачів.

На кадрах Салем підійшов до камери впритул, але Яма різко його обсмикнув і встав на його місце. Даніель вирішив поставити на місце хореографа і вже заніс кулак, щоб вдарити, як тут сталося непередбачене.

"Якщо розборки, то тільки такі 😂 сьогодні за настрій відповідають ведучий Даніель Салем і танцівник Влад Яма. Сподобався ролик? Діліться в коментарях 👇", - йдеться в підписі.

Публіка "залипла" на кадри, оцінивши перформанс красенів:

"Я балдію від цього відео, переглядаю і переглядаю😉"

"Яма безстрашно підставив голову😂, красені🔥"

"Ось, нарешті "видали", я на Яму тому й записалася😮... хочу багато танців👍❤️удачі"

"Талановиті і харизматичні 👏"

"Куди Даніелю за Яму братися, вискочка Яма краще"

"Хтось поясніть Ямі, що його "кофтинка" це звичайна піжама в Європі. Люди в цьому з дому не виходять"

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