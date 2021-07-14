Відомий російський гуморист Максим Галкін, чоловік легендарної співачки Алли Пугачової, показав, як займався прибиранням

Як пише Politeka.net, Максим і Алла офіційно оформили відносини в 2011 році. Хоч у пари великий розрив у віці, але сім'я навіть завела дітей - двійнята Лізу і Гаррі, яких народила сурогатна мати. Цього разу Галкін вирішив показати, як миє стелю.

"Це так званий плафон-вид архітектурної споруди знизу, коли художник малює обманку на стелі. Плафон складається з чотирьох полотен, він старий, йому 150 років", - розповів про стелю Галкін.

Для того, щоб помити ці частини, Максиму довелося використовувати вату і мильну воду, а також звичайну. Поки син Гаррі знімав, Галкін протирав величезні полотна.

Після цього Максим показав дружину Аллу, яка сиділа в домашньому одязі в зручному кріслі.

"Ти мене знімаєш?",- запитала Алла.

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