Дружина " Холостяка" Микити Добриніна Даша показала, як вони готувалися до пологів
Як пише Politeka.net, Микита Добринін і Даша Квіткова 13 липня повідомили, що у них народився син о 9:51. Красуня вирішила в сторіс детально показати, як проходила ніч перед пологами.
На кадрах Даша показала, що відбувалося об 11:24. Микита сидів у дворі і курив кальян, сидячи в кріслі.
"Ви тільки подивіться на нього. У дружини відійшли води", - сказала Даша.
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"Микита чиліт (переживає насправді), а я сідаю їсти шаурму", - написала Квіткова.
На другому сторіс Квіткова вже сиділа в автомобілі, було 11: 59.
"Ми виїхали", - написала Даша, посміхаючись на камеру.
"Слухають серце, починаються сутички", - показала нове сторі дружина Микити.
На кадрах дівчина вже лежала на ліжку в лікарні, а поруч працювала медсестра.
На ще одному сторі Микита вже робив масаж дівчині, поки вона терпіла. Після цього Даша показала, як сміялася і плакала в коридорі, коли хотіла танцювати Тіктоки.
Нагадаємо, Микита Добринін і переможниця "Холостяка" стали батьками і показали обличчя малюка
А ще Politeka писала, що у дружини "Холостяка" Добриніна почалися сутички, дівчину терміново доставили в лікарню
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