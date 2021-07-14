Телеведуча Леся Нікітюк розповіла, що сталося

Популярна українська ведуча встигає активно вести соцмережі, де ділиться з шанувальниками особистими моментами життя, передає Politeka.net. Примітно, що Леся набрала популярність після того, як стала ведучою на шоу "Орел і решка". Зараз на неї підписані 3,7 мільйона осіб.

У нових сторіс Нікітюк розповіла, що навряд чи може стримати сльози, адже розлучилася зі своєю мамою. Як виявилося, зірка відправила свою близьку людину в санаторій в Ірпінь, який спеціалізується на лікуванні людей з серцево-судинними захворюваннями.

За словами Нікітюк, її мати як тільки прибула в реабілітаційний центр, відразу знайшла своїх друзів, забувши про доньку, а пізніше ведуча попрощалася з усіма.

"Все щасливо! Одужуйте, давайте там і не прикидайтеся хворими. Тут дуже приємні люди працюють. Лікарі, медсестри - дуже приємні люди, просто до сліз. Все! маму поселила, тепер два тижні тато буде на рибалці", - поділилася Нікітюк.

Зазначимо, Леся Нікітюк народилася у звичайній родині у Хмельницьку. Мама - Катерина Петрівна, батько - Іван Іванович - обидва робітники ВАТ "Укрелектроапарат".

Телеведуча часто розповідає про свою сім'ю.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк "заліпила" Притулі ліктем в обличчя, не посоромившись камери

Також Politeka писала, що Нікітюк після весілля похвалилася розкішною каблучкою