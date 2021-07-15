Актор Халіт Ергенч, який прославився роллю Султана Сулеймана в серіалі "Величне століття", поділився, що вони з дружиною чекають дитину

Як повідомляє Politeka.net, відомий турецький актор Халіт Ергенч, який запам'ятався українським глядачам роллю величного султана в серіалі "Величне століття", поділився з шанувальниками трепетними фото з вагітною дружиною. Виявилося, що 51-річний Халіт і його молода дружина очікують появи на світ дочки, а два сини у них вже є.

Знімки щасливої пари опублікували на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram. "Дружина зірки "Величного століття" Бергюзар Корель - чекає дочку. До слова, подружжя вже виховує двох синів, одному з яких нещодавно виповнився рік", - йдеться в підписі до фото пари. На знімку щасливий Татусь притискається до вагітного живота дружини в купальнику.

Користувачі тут же почали коментувати знімки турецької пари, відзначаючи, що актора тепер складно дізнатися, бо він постарів з часів зйомок в серіалі. "Поки не прочитала назву, його і не дізналася, змінився дуже", "Два Шехзаде і дочка", "Звичайно дивилася, роль Султана виконав чудово. Вітаю", "Яке у нього обличчя добре", "Вітаю!", "Постарів султан", "Актор супер!", "Обожнюю", - пишуть в коментарях.

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