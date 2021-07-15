Відома українська телеведуча Оля Фреймут показала себе, здивувавши відвертістю

Як пише Politeka.net, Оля Фреймут є популярною українською телеведучою. Красуня стала відомою завдяки ранковому шоу з Притулою і Педаном, а потім стала головний Ревізором ресторанів і готелів України. Зараз красуня веде активно Instagram, пише книги, а також вчить українців етикету.

Цього разу Оля вирішила влаштувати досить пікантну фотосесію. Красуня зняла з себе все, прикриваючись тільки легким простирадлом, щоб не засвітити бюст. Волосся Фреймут залишила розпущеним, а чуттєвий образ доповнила стильними сережками.

"Нові тенденції етикету", - написала Оля, рекламуючи свою нову лекцію.

На другому фото Фреймут вже була одягнена. Але для пікантності красуня вирішила задерти плаття. Цього разу дівчина стояла обличчям до камери, захоплюючи бездоганною зовнішністю.

Нагадаємо, Фреймут засвітила своє авто зі шкіряним салоном і зробила українцям пропозицію

А ще Politeka писала, що Фреймут випендрилася застіллям на своїй терасі з ікрою і срібними приладами

Також Politeka повідомляла, що 39-річна Фреймут похвалилася відпочинком за кордоном, влаштувавши релакс на шезлонгу



