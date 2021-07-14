Відома актриса турецько-німецького походження Нур Феттахоглу показала себе в чуттєвому образі

Як пише Politeka.net, Нур Феттахоглу є популярною німецько-турецькою актрисою. Красуня стала відомою серед українців завдяки своїй ролі в серіалі "Величне століття". Красуня також активно веде Instagram, ділячись найцікавішим з фанатами.

Цього разу Нур показала фотографію, на якій стояла в пікантному боді, а навколо красуні можна побачити тюль. Феттахоглу позувала біля вікна, демонструючи розкішну фігуру.

"Боже мій", - підписала загадково знімок Нур, залишивши закоханий смайлик.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ми тебе любимо", " вона так красива...", "Нур, ви дуже красива" ," ти супер красива, але навіщо так позувати голою", " Хороший купальник!", "Крашиха", "Мама, я закохався", "фігура ідеальна як ні в чому не бувало", "неймовірна дівчинка".

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