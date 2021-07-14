Епатажна співачка MARUV знялася в гарячій фотосесії, примірявши химерний образ

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка MARUV (справжнє ім'я Анна Корсун), яка нещодавно оскандалилася випуском кліпу з російським поп-королем Філіпом Кіркоровим, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася в мережі результатами незвичайної фотосесії, на якій постала в новому образі.

Як видно, на нових знімках Анна позує в яскравій локації і відвертому образі. Перед камерою вона з'явилася в химерному білому корсеті, під яким плечі і ноги покриті темним прозорим вбранням. Завершують образ чорні шкіряні ботфорти, довгі рукавички і хитромудрий берет. Волосся співачки розпущене, а на її обличчі яскравий "хижий" макіяж.

У підписі до фото MARUV написала: "Тобі подобається мій стиль?". Користувачі тут же почали обговорювати нові фото красуні, засинаючи її компліментами в коментарях: "Бомба", "Обожнюю, найкрасивіша", "Бомбічна фотосесія", "Краса", "Вогонь", "Шикарний образ. Каре, брюнетка і в білій білизні! Супер, мені дуже подобається!".

Нагадаємо, MARUV без макіяжу показала свою маленьку подружку: "Моя солодка намистинка".

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