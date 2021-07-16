Відома українська телеведуча Катя Осадча показала кадри свого перевтілення
Як пише Politeka.net, фото телезірка показала на своїй сторінці в Instagram.
Катя Осадча незважаючи на пізній термін вагітності продовжує працювати і знімати нові випуски своєї програми "Світське життя".
Так, на нових діжках вона показала, як готується до запису. На фото телеведуча відображена з розпущеним не укладеним волоссям і зовсім без косметики на обличчі.
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На другому кадрі Осадча вже при повному параді: з яскравим макіяжем і оригінальним головним убором.
У такому вигляді телеведуча відвідала урочистий дипломатичний прийом на честь національного свята Франції - Дня взяття Бастилії. Захід проходив у Центрі української столиці на території заповідника Софія Київська.
Катя Осадча була в просторій сукні та босоніжках на підборах.
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