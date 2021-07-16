Популярна співачка Настя Каменських показала спокусливі кадри в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка одружена з продюсером і виконавцем Олексієм Потапенком (Потап), часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно у своїх сторіс зірка поділилася кумедними кадрами, на яких з'явилася в цікавих образах.

Так, на одному з відео Настя знімає себе, стоячи біля дзеркала. Перед камерою вона з'явилася в спокусливому бордовому міні, схоже, це наряд з її недавнього кліпу. Пишні кучері красуні розпущені і акуратно укладені, а на її обличчі яскравий макіяж.

Друге відео знімав Потап, судячи з голосу за кадром. У ролику Каменських сидить на диванчику в кімнаті з іншими дівчатами, вона розсунула ноги і розкинула руки. Схоже, на ній той же наряд, але чоловік співачки, спокусившись на дружину, крупним планом показує її ногу в колготках-сіточці. "Тільки кайфувати. Обожнюю своїх людей, які кайфують", - каже Потап за кадром.

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