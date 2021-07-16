Ведучий шоу "Холостяк" і " Холостячка" Григорії Решетнік показав, як проводить вільний час з красунею-дружиною

Григорій і Христина Решетніки вважаються зразковою парою українського шоу-бізнесу. У шлюбі вони з 2010 року і разом виховують вже трьох синів.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram телеведучий показав фото, на якому зображений з дружиною в Одеському пасажі.

"Ми нічні зірки", - підписав він фото.

Знімок з широко усміхненими Григорієм і Христиною викликав просто фурор в мережі.

«Фото – супер», «Ви – красені», «Суперові», «Ви такі гарні😍😍😍», «Згодна на 💯🔥Ви ⭐️⭐️⭐️ не тільки нічні», «Все яскраво, красиво і радісно, напевно так і треба жити», «Прям дуже круто», - пишуть в коментарях.

Зазначимо, нещодавно у своєму Instagram Григорій Решетнік показав сімейне фото, зроблене в аеропорту, а в підписі розповів, що відправляє дітей до бабусі.

Нагадаємо, дружина ведучого "Холостяка" Решетніка похвалилася засмаглими ніжками в ефектному міні: "спека"

Як повідомляла Politeka, ведучий Григорій Решетнік "усамітнився" з новою "Холостячкою" Огневич.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостячки" Решетнік не стримав радості, залишившись без дітей.