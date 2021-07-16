Відома українська модель Даша Хлистун, модель Victoria's Secret і дружина" Холостяка " Макса Михайлюка, показала, якою була багато років тому

Як пише Politeka.net, Даша Хлистун є популярною моделлю українського походження. Дівчина одружена з" Холостяком " Максом Михайлюком і навіть вже встигла йому народити дитину. Не забуває Даша і про Instagram, де активно ділиться найцікавішим.

На першому фото Даша була зовсім крихтою, мабуть, фото було зроблено в садку. Красуня стояла в яскравій сукні сніжинки разом зі своєю подружкою. Дівчатка посміхалися, позуючи біля новорічної ялинки.

"Даша раз", - підписала фотографію Хлистун.

На другому фото Даша вже стояла в зеленій сукні і зі стрічкою на поясі. Красуня позувала разом з дівчиною, швидше за все, на конкурсі краси, адже на зап'ясті видно номер. На другому фото модель була вже набагато старше.

"Даша два", - підписала Хлистун другий знімок в сторіс Instagram.

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