Відома українська модель Даша Хлистун, модель Victoria's Secret і дружина" Холостяка " Макса Михайлюка, показала, якою була багато років тому
Як пише Politeka.net, Даша Хлистун є популярною моделлю українського походження. Дівчина одружена з" Холостяком " Максом Михайлюком і навіть вже встигла йому народити дитину. Не забуває Даша і про Instagram, де активно ділиться найцікавішим.
На першому фото Даша була зовсім крихтою, мабуть, фото було зроблено в садку. Красуня стояла в яскравій сукні сніжинки разом зі своєю подружкою. Дівчатка посміхалися, позуючи біля новорічної ялинки.
"Даша раз", - підписала фотографію Хлистун.
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На другому фото Даша вже стояла в зеленій сукні і зі стрічкою на поясі. Красуня позувала разом з дівчиною, швидше за все, на конкурсі краси, адже на зап'ясті видно номер. На другому фото модель була вже набагато старше.
"Даша два", - підписала Хлистун другий знімок в сторіс Instagram.
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