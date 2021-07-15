Відомий український продюсер і репер Потап показав кумедне фото з Туреччини

Як повідомляє Politeka.net, відомий продюсер і репер Олексій Потапенко, який виступає під ім'ям Потап, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно артист разом з дружиною вирушили до Туреччини, де у Насті Каменських був концерт. Там зіркове подружжя зустріли відомий українських футболістів - Олександра Зінченка та Романа Яремчука. Знімок з цієї зустрічі Олексій опублікував у своєму мікроблозі.

На фотографії, яку показав Потап, він позує в компанії футболістів, своєї дружини Насті Каменських і дівчат з її шоу-балету. Схоже ця велика компанія здорово повеселилася, на знімку всі щасливі і мило посміхаються.

У підписі до фото Потап написав: "Наша спорт-шоу збірна в Туреччині! 🇺 🇦 🇺 🇦 @ r. Yaremchuk @ zinchenko_96 @ kamenskux це були класні моменти нашого життя! На концертах NK! #nk". Користувачі тут же почали коментувати новий знімок на Станиці артиста.

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