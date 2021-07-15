Відома українська співачка Настя Каменських показала, як виглядає в стильній сукні
Як пише Politeka.net, Настя Каменських є популярною українською співачкою. Красуня стала відома завдяки дуету "Потап і Настя", але зараз зайнята своєю сольною кар'єрою, а за Олексія Потапенко (Потапа) вийшла заміж. Не забуває Красуня і про Instagram, де ділиться найцікавішим з фанатами.
На новому фото Настя позувала в стильній жовтій сукні. Красуня стояла біля дерева, витягнувши руки до камери.
"Я запускаю благодійну кампанію! З подарунками для вас!",- написала Настя.
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Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали коментарі:
"Фото просто вогонь", "Богиня", "Розумниця", "Моя солоденька", "яка красуня", "Круто, я беру участь", "Фоторакурс - клас", "Покажи свою бібліотеку", "Настюха, ти нескінченність", " красуня зовні і всередині.Із задоволенням підтримаю", " Сюрприз Потапу такий готуєте?".
Нагадаємо, Потап з відомими футболістами і гарячими дівчатами загуляв у Туреччині
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