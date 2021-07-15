Відома актриса Тоня Паперна, донька Ольги Сумської, показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Тоня Паперна є популярною російською актрисою, донькою Ольги Сумської. Красуня не забуває і про Instagram, ділячись там з фанатами найцікавішим.

На новому фото Тоня позувала в стильному рожевому купальнику. Красуня сиділа біля басейну, демонструючи розкішну фігурку, поки її знімали. І фігура дійсно ідеальна, адже у Паперної навіть животик рельєфний.

Фанати, включаючи Ольгу Сумську, поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Погода чудова", "Виднаа робота", "Вау", "фігура класна", " Погода?! Прес прекрасний", "Тоня, видно результати спорту і харчування", "фігура ідеальна", "фігура чудова", "а прес який чудовий", "розкішна", " Супер-красуня. Ідеальна", "яка ви класна, видно, видно, що час дарма не втрачали", " якої фірми купальник Тоня?", "Наша Тоня) Привіт з Києва".

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