Зірка "Кріпосної" і "Спіймати Кайдаша", відомий український актор Тарас Цимбалюк відповів, чому знявся в кліпі російських виконавців
Популярний український актор став справжньою суперзіркою вітчизняного кінематографа, повідомляє Politeka.net. Актора запрошують на різні зйомки у фільмах, серіалах і навіть кліпах.
Так, актор несподівано знявся в кліпі групи з країни-агресора "Ленінград" на пісню "Миг". За сюжетом, жінки б'ються за серце холостяка, якого виконав Цимбалюк.
Відео знімали в Києві, українська команда на чолі з режисером Леонідом Колосовським, однак артиста все одно розкритикували за зйомки у російського виконавця.
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У своєму інтерв'ю на Ютуб-каналі DOROTYE Тарас Цимбалюк прокоментував ситуацію, порівнявши процес в Україні та Росії.
За словами артиста, будь-яка людина його професії мріє працювати в таких умовах, які надали російські виконавці. Цимбалюку сподобалося виставлене світло, одяг масовки, гримери - всього на майданчику було задіяно понад 20 осіб, чого в Україні йому іноді не вистачає.
"Це все дуже круто і мені іноді в Україні цього не вистачає. Я не їду, щоб все це знайти, наприклад, в Росію... але я не міг відмовитися від цього, коли прочитав сценарій, дізнався, яке буде наповнення, що за сюжетом там буде якийсь танець", - розповів актор.
Нагадаємо, Цимбалюк з "кріпосної" здивував зарослим виглядом, засвітивши шрам на обличчі
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