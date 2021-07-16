Молодий артист Сергій Лазановський заінтригував фанатів новим кліпом, показавши тизер своєї відеороботи

Як повідомляє Politeka.net, переможець "Голосу країни" Сергій Лазановський часто радує своїх шанувальників яскравими публікаціями в Instagram. Так, цього разу молодий артист виклав у Мережу фрагмент нового кліпу, а в підписі до нього заінтригував визнанням.

У короткому тизері до кліпу можна побачити ошатного Сергія, який сидить в кінотеатрі з попкорном і дивиться на великому екрані красиве відео. У цей момент на тлі звучить його нова пісня"Я кохаю". Як видно, в ролику красень з'явився в стильному чорному костюмі з білосніжною сорочкою і темним метеликом.

У підписі до публікації Лазановський заінтригував фанатів: "Ураааааа. Прем'єра кліпу "Я кохаю", вже чекає свого виходу. Ось вам маленький тизер. Обіцяю, що вам сподобається. У цьому відео я зроблю освідчення в коханні. Хвилююся... Такого у мене давно не було. Поширюйте, нехай кожен буде в очікуванні".

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